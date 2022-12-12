Вшивцев Иван Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1768 ст.
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1768 ст.
Отец: Вшивцев Трофим Сидорович
Мать: Вшивцева Ирина Андреева
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Феврония Ивановна
Мать ребёнка: Вшивцева Домна Трофимова
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Кудрявцева Катерина Иванова
Мать ребёнка: Вшивцева Домна Трофимова
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Вшивцева Домна Трофимова
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Рычкова Ульяна Иванова
Мать ребёнка: Вшивцева Домна Трофимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева Домна Трофимова
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1840