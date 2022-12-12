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Вшивцев Иван Трофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1768 ст.

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1768 ст.

Отец: Вшивцев Трофим Сидорович

Мать: Вшивцева Ирина Андреева

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Феврония Ивановна

Мать ребёнка: Вшивцева Домна Трофимова

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Кудрявцева Катерина Иванова

Мать ребёнка: Вшивцева Домна Трофимова

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Вшивцева Домна Трофимова

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Рычкова Ульяна Иванова

Мать ребёнка: Вшивцева Домна Трофимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Домна Трофимова

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1840
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