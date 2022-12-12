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Вшивцева Ирина Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

17.03.1823 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Востреханской
Рождение ребёнка
24.02.1768 ст.

Сын: Вшивцев Иван Трофимович

Отец ребёнка: Вшивцев Трофим Сидорович

Рождение ребёнка
1769

Сын: Вшивцев Кирил Трофимович

Отец ребёнка: Вшивцев Трофим Сидорович

Рождение ребёнка
20.09.1770 ст.

Сын: Вшивцев Савва Трофимович

Отец ребёнка: Вшивцев Трофим Сидорович

Рождение ребёнка
24.08.1774 ст.

Сын: Вшивцев Пётр Трофимович

Отец ребёнка: Вшивцев Трофим Сидорович

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Огородникова Марельяна Трофимовна

Отец ребёнка: Вшивцев Трофим Сидорович

Рождение ребёнка
01.09.1776 ст.

Дочь: Вшивцева Марфа Трофимовна

Отец ребёнка: Вшивцев Трофим Сидорович

Рождение ребёнка
20.05.1778 ст.

Дочь: Елена Трофимовна

Отец ребёнка: Вшивцев Трофим Сидорович

Рождение ребёнка
1785

Сын: Вшивцев Яков Трофимович

Отец ребёнка: Вшивцев Трофим Сидорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Трофим Сидорович

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
17.03.1823 ст.
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