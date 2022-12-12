Вшивцева Ирина Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смерти17.03.1823 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Востреханской
Рождение ребёнка
24.02.1768 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Трофим Сидорович
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Вшивцев Трофим Сидорович
Рождение ребёнка
20.09.1770 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Трофим Сидорович
Рождение ребёнка
24.08.1774 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Трофим Сидорович
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Огородникова Марельяна Трофимовна
Отец ребёнка: Вшивцев Трофим Сидорович
Рождение ребёнка
01.09.1776 ст.
Дочь: Вшивцева Марфа Трофимовна
Отец ребёнка: Вшивцев Трофим Сидорович
Рождение ребёнка
20.05.1778 ст.
Дочь: Елена Трофимовна
Отец ребёнка: Вшивцев Трофим Сидорович
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Вшивцев Трофим Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
17.03.1823 ст.