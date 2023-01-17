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Вшивцев Пётр Трофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1774 ст.

Дата смерти

17.03.1843 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1774 ст.

Отец: Вшивцев Трофим Сидорович

Мать: Вшивцева Ирина Андреева

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Вшивцева Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
09.02.1800 ст.

Сын: Вшивцев Фёдор Петрович

Мать ребёнка: Вшивцева Татьяна Иванова

1800г. (ДР) МК Нолинск ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 804
Рождение ребёнка
02.08.1809 ст.

Дочь: Наталия Петровна

Мать ребёнка: Вшивцева Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
06.04.1812 ст.

Дочь: Кривошеина Ирина Петрова

Мать ребёнка: Вшивцева Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
12.08.1815 ст.

Сын: Вшивцев Моисей Петрович

Мать ребёнка: Вшивцева Татьяна Иванова

Бракосочетание
12.02.1832 ст.

Жена: Вшивцева Евлампия Гаврилова

1832г. (свадьба) жених второй брак невеста того же прихода дер. Поповской крест. Гаврила Самуйлова Бокова дочь поручители той же дер. крест. Феодул Макаров, Никита Софронов Кривошеины Иван Фомин, Иоси... Показать все
Рождение ребёнка
08.05.1834 ст.

Сын: Вшивцев Сидор Петрович

Мать ребёнка: Вшивцева Евлампия Гаврилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Татьяна Иванова

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
17.03.1843 ст.
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