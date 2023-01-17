Вшивцев Пётр Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1774 ст.
Дата смерти17.03.1843 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1774 ст.
Отец: Вшивцев Трофим Сидорович
Мать: Вшивцева Ирина Андреева
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Вшивцева Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
09.02.1800 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева Татьяна Иванова
1800г. (ДР) МК Нолинск ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 804
Рождение ребёнка
02.08.1809 ст.
Дочь: Наталия Петровна
Мать ребёнка: Вшивцева Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
06.04.1812 ст.
Дочь: Кривошеина Ирина Петрова
Мать ребёнка: Вшивцева Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
12.08.1815 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева Татьяна Иванова
Бракосочетание
12.02.1832 ст.
1832г. (свадьба) жених второй брак невеста того же прихода дер. Поповской крест. Гаврила Самуйлова Бокова дочь поручители той же дер. крест. Феодул Макаров, Никита Софронов Кривошеины Иван Фомин, Иоси... Показать все
Рождение ребёнка
08.05.1834 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева Евлампия Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева Татьяна Иванова
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
17.03.1843 ст.