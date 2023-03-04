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Вшивцева Татьяна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

02.02.1829 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Вшивцев Пётр Трофимович

Рождение ребёнка
09.02.1800 ст.

Сын: Вшивцев Фёдор Петрович

Отец ребёнка: Вшивцев Пётр Трофимович

1800г. (ДР) МК Нолинск ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 804
Рождение ребёнка
02.08.1809 ст.

Дочь: Наталия Петровна

Отец ребёнка: Вшивцев Пётр Трофимович

Рождение ребёнка
06.04.1812 ст.

Дочь: Кривошеина Ирина Петрова

Отец ребёнка: Вшивцев Пётр Трофимович

Рождение ребёнка
12.08.1815 ст.

Сын: Вшивцев Моисей Петрович

Отец ребёнка: Вшивцев Пётр Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Пётр Трофимович

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
02.02.1829 ст.
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