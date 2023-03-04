Вшивцева Татьяна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смерти02.02.1829 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Вшивцев Пётр Трофимович
Рождение ребёнка
09.02.1800 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Пётр Трофимович
1800г. (ДР) МК Нолинск ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 804
Рождение ребёнка
02.08.1809 ст.
Дочь: Наталия Петровна
Отец ребёнка: Вшивцев Пётр Трофимович
Рождение ребёнка
06.04.1812 ст.
Дочь: Кривошеина Ирина Петрова
Отец ребёнка: Вшивцев Пётр Трофимович
Рождение ребёнка
12.08.1815 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Пётр Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
02.02.1829 ст.