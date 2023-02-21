Кривошеина (Вшивцева) Ирина Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1812 ст.
Дата смертиПосле 1856
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1812 ст.
Отец: Вшивцев Пётр Трофимович
Мать: Вшивцева Татьяна Иванова
Бракосочетание
10.02.1832 ст.
1832г. (свадьба) невеста той же деревни крест. Петра Трофимова Вшивцева дочь поручители той же дер. крест. Иван Софронов Кривошеин, Иван Фомин Вшивцев, дер. Зиминской Аврасим? Власов Бельтюков МК ГАКО... Показать все
Рождение ребёнка
04.03.1833 ст.
Дочь: Дарья Поликарповна
Отец ребёнка: Кривошеин Поликарп Никитин
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Марья Поликарповна
Отец ребёнка: Кривошеин Поликарп Никитин
Рождение ребёнка
07.11.1838 ст.
Сын: Кривошеин Дмитрий Поликарпович
Отец ребёнка: Кривошеин Поликарп Никитин
Рождение ребёнка
19.02.1842 ст.
Дочь: Кривошеина Евдокия Поликарповна
Отец ребёнка: Кривошеин Поликарп Никитин
Рождение ребёнка
15.07.1844 ст.
Сын: Кривошеин Илья Поликарпович
Отец ребёнка: Кривошеин Поликарп Никитин
Рождение ребёнка
11.04.1849 ст.
Дочь: Александра Поликарповна
Отец ребёнка: Кривошеин Поликарп Никитин
Рождение ребёнка
01.09.1851 ст.
Сын: Кривошеин Иван Поликарпович
Отец ребёнка: Кривошеин Поликарп Никитин
Рождение ребёнка
11.05.1856 ст.
Сын: Кривошеин Алексей Поликарпович
Отец ребёнка: Кривошеин Поликарп Никитин
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1856