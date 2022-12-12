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Вшивцев Сидор Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1834 ст.

Дата смерти

26.06.1897 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1834 ст.

Отец: Вшивцев Пётр Трофимович

Мать: Вшивцева Евлампия Гаврилова

Бракосочетание
26.10.1852 ст.

Жена: Вшивцева Евдокия Прокопьева

Рождение ребёнка
16.03.1854 ст.

Сын: Вшивцев Гаврил Сидорович

Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Прокопьева

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Параскева Сидоровна

Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Прокопьева

Рождение ребёнка
19.12.1859 ст.

Сын: Вшивцев Василий Сидорович

Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Прокопьева

Рождение ребёнка
25.09.1861 ст.

Дочь: Кривошеина Устина Сидорова

Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Прокопьева

Рождение ребёнка
08.02.1863 ст.

Дочь: Вшивцева Евдокия Сидоровна

Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Прокопьева

Рождение ребёнка
22.09.1865 ст.

Сын: Вшивцев Михаил Сидорович

Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Прокопьева

Рождение ребёнка
01.01.1869

Сын: Вшивцев Сергей Сидорович

Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Прокопьева

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
26.06.1897 ст.
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