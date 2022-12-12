Вшивцев Сидор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1834 ст.
Дата смерти26.06.1897 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1834 ст.
Бракосочетание
26.10.1852 ст.
Рождение ребёнка
16.03.1854 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Прокопьева
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Параскева Сидоровна
Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Прокопьева
Рождение ребёнка
19.12.1859 ст.
Сын: Вшивцев Василий Сидорович
Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Прокопьева
Рождение ребёнка
25.09.1861 ст.
Дочь: Кривошеина Устина Сидорова
Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Прокопьева
Рождение ребёнка
08.02.1863 ст.
Дочь: Вшивцева Евдокия Сидоровна
Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Прокопьева
Рождение ребёнка
22.09.1865 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Прокопьева
Рождение ребёнка
01.01.1869
Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Прокопьева
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
26.06.1897 ст.