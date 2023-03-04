Кривошеина (Вшивцева) Устина Сидорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1861 ст.
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
06.11.1888 ст.
2 брак для Поликарпа
Рождение ребёнка
28.08.1889 ст.
Дочь: (Кривошеина) Мария Поликарповна
Отец ребёнка: Кривошеин Поликарп Павлович
Рождение ребёнка
20.02.1897 ст.
Дочь: (Кривошеина) Евдокия Поликарповна
Отец ребёнка: Кривошеин Поликарп Павлович
Смерть
Неизвестно