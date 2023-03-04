Кривошеина (Вшивцева) Устина Сидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеина (Вшивцева) Устина Сидорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1861 ст.

Отец: Вшивцев Сидор Петрович

Мать: Вшивцева (Фофанова) Евдокия Прокопьева

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
06.11.1888 ст.

Муж: Кривошеин Поликарп Павлович

2 брак для Поликарпа
Рождение ребёнка
28.08.1889 ст.

Дочь: (Кривошеина) Мария Поликарповна

Отец ребёнка: Кривошеин Поликарп Павлович

Рождение ребёнка
20.02.1897 ст.

Дочь: (Кривошеина) Евдокия Поликарповна

Отец ребёнка: Кривошеин Поликарп Павлович

Смерть
Неизвестно

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