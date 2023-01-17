Вшивцева (Фофанова) Евдокия Прокопьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиПосле 1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Чапаевская
Бракосочетание
26.10.1852 ст.
Рождение ребёнка
16.03.1854 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Сидор Петрович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Параскева Сидоровна
Отец ребёнка: Вшивцев Сидор Петрович
Рождение ребёнка
19.12.1859 ст.
Сын: Вшивцев Василий Сидорович
Отец ребёнка: Вшивцев Сидор Петрович
Рождение ребёнка
25.09.1861 ст.
Дочь: Кривошеина Устина Сидорова
Отец ребёнка: Вшивцев Сидор Петрович
Рождение ребёнка
08.02.1863 ст.
Дочь: Вшивцева Евдокия Сидоровна
Отец ребёнка: Вшивцев Сидор Петрович
Рождение ребёнка
22.09.1865 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Сидор Петрович
Рождение ребёнка
01.01.1869
Отец ребёнка: Вшивцев Сидор Петрович
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1869