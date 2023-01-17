Вшивцева (Фофанова) Евдокия Прокопьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВшивцева (Фофанова) Евдокия Прокопьева

Вшивцева (Фофанова) Евдокия Прокопьева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

После 1869

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Чапаевская
Бракосочетание
26.10.1852 ст.

Муж: Вшивцев Сидор Петрович

Рождение ребёнка
16.03.1854 ст.

Сын: Вшивцев Гаврил Сидорович

Отец ребёнка: Вшивцев Сидор Петрович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Параскева Сидоровна

Отец ребёнка: Вшивцев Сидор Петрович

Рождение ребёнка
19.12.1859 ст.

Сын: Вшивцев Василий Сидорович

Отец ребёнка: Вшивцев Сидор Петрович

Рождение ребёнка
25.09.1861 ст.

Дочь: Кривошеина Устина Сидорова

Отец ребёнка: Вшивцев Сидор Петрович

Рождение ребёнка
08.02.1863 ст.

Дочь: Вшивцева Евдокия Сидоровна

Отец ребёнка: Вшивцев Сидор Петрович

Рождение ребёнка
22.09.1865 ст.

Сын: Вшивцев Михаил Сидорович

Отец ребёнка: Вшивцев Сидор Петрович

Рождение ребёнка
01.01.1869

Сын: Вшивцев Сергей Сидорович

Отец ребёнка: Вшивцев Сидор Петрович

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1869
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close