Вшивцев Сергей Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1869
Бракосочетание
30.10.1889 ст.
Рождение ребёнка
06.01.1891 ст.
Рождение ребёнка
1895
Рождение ребёнка
23.01.1898 ст.
Сын: Вшивцев Григорий Сергеевич
Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Филипова
Рождение ребёнка
21.07.1899 ст.
Рождение ребёнка
18.08.1900 ст.
Дочь: Вшивцева Наталия Сергеевна
Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Филипова
Рождение ребёнка
04.01.1904 ст.
Рождение ребёнка
13.08.1905 ст.
Дочь: Вшивцева Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Филипова
Рождение ребёнка
19.04.1912 ст.
Сын: Вшивцев Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Филипова
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Похороны
14.01.1911 ст.