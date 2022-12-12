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Вшивцев Сергей Сидорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1869

Отец: Вшивцев Сидор Петрович

Мать: Вшивцева Евдокия Прокопьева

Бракосочетание
30.10.1889 ст.

Жена: Вшивцева Евдокия Филипова

Рождение ребёнка
06.01.1891 ст.

Сын: Вшивцев Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Филипова

Рождение ребёнка
1895

Сын: Вшивцев Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Филипова

Рождение ребёнка
23.01.1898 ст.

Сын: Вшивцев Григорий Сергеевич

Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Филипова

Рождение ребёнка
21.07.1899 ст.

Сын: Вшивцев Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Филипова

Рождение ребёнка
18.08.1900 ст.

Дочь: Вшивцева Наталия Сергеевна

Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Филипова

Рождение ребёнка
04.01.1904 ст.

Сын: Вшивцев Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Филипова

Рождение ребёнка
13.08.1905 ст.

Дочь: Вшивцева Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Филипова

Рождение ребёнка
19.04.1912 ст.

Сын: Вшивцев Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Филипова

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Похороны
14.01.1911 ст.
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