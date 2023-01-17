Вшивцева (Рябинина) Евдокия Филипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Рябинин Филип Мефодиев
Мать: не указана
Луксунская волость
Бракосочетание
30.10.1889 ст.
Рождение ребёнка
06.01.1891 ст.
Рождение ребёнка
1895
Рождение ребёнка
23.01.1898 ст.
Сын: Вшивцев Григорий Сергеевич
Отец ребёнка: Вшивцев Сергей Сидорович
Рождение ребёнка
21.07.1899 ст.
Рождение ребёнка
18.08.1900 ст.
Дочь: Вшивцева Наталия Сергеевна
Отец ребёнка: Вшивцев Сергей Сидорович
Рождение ребёнка
04.01.1904 ст.
Рождение ребёнка
13.08.1905 ст.
Дочь: Вшивцева Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Вшивцев Сергей Сидорович
Рождение ребёнка
19.04.1912 ст.
Сын: Вшивцев Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Вшивцев Сергей Сидорович
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно