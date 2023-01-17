Вшивцева (Рябинина) Евдокия Филипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Рябинина) Евдокия Филипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Рябинин Филип Мефодиев

Мать: не указана

Луксунская волость
Бракосочетание
30.10.1889 ст.

Муж: Вшивцев Сергей Сидорович

Рождение ребёнка
06.01.1891 ст.

Сын: Вшивцев Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Вшивцев Сергей Сидорович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Вшивцев Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Вшивцев Сергей Сидорович

Рождение ребёнка
23.01.1898 ст.

Сын: Вшивцев Григорий Сергеевич

Отец ребёнка: Вшивцев Сергей Сидорович

Рождение ребёнка
21.07.1899 ст.

Сын: Вшивцев Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Вшивцев Сергей Сидорович

Рождение ребёнка
18.08.1900 ст.

Дочь: Вшивцева Наталия Сергеевна

Отец ребёнка: Вшивцев Сергей Сидорович

Рождение ребёнка
04.01.1904 ст.

Сын: Вшивцев Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Вшивцев Сергей Сидорович

Рождение ребёнка
13.08.1905 ст.

Дочь: Вшивцева Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Вшивцев Сергей Сидорович

Рождение ребёнка
19.04.1912 ст.

Сын: Вшивцев Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Вшивцев Сергей Сидорович

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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