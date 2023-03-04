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Вшивцев Михаил Сидорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1865 ст.

Отец: Вшивцев Сидор Петрович

Мать: Вшивцева (Фофанова) Евдокия Прокопьева

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
02.11.1886 ст.

Жена: Вшивцева (Ложкина) Наталия Дмитревна

Рождение ребёнка
02.11.1887 ст.

Сын: Вшивцев Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Вшивцева (Ложкина) Наталия Дмитревна

Рождение ребёнка
12.02.1891 ст.

Сын: Вшивцев Василий Михайлович

Мать ребёнка: Вшивцева (Ложкина) Наталия Дмитревна

Рождение ребёнка
04.12.1893 ст.

Сын: Вшивцев Николай Михайлович

Мать ребёнка: Вшивцева (Ложкина) Наталия Дмитревна

Рождение ребёнка
31.10.1896 ст.

Сын: Вшивцев Павел Михайлович

Мать ребёнка: Вшивцева (Ложкина) Наталия Дмитревна

Смерть
Неизвестно

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