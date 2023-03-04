Вшивцев Михаил Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1865 ст.
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
02.11.1886 ст.
Рождение ребёнка
02.11.1887 ст.
Сын: Вшивцев Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Вшивцева (Ложкина) Наталия Дмитревна
Рождение ребёнка
12.02.1891 ст.
Сын: Вшивцев Василий Михайлович
Мать ребёнка: Вшивцева (Ложкина) Наталия Дмитревна
Рождение ребёнка
04.12.1893 ст.
Сын: Вшивцев Николай Михайлович
Мать ребёнка: Вшивцева (Ложкина) Наталия Дмитревна
Рождение ребёнка
31.10.1896 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева (Ложкина) Наталия Дмитревна
Смерть
Неизвестно