Вшивцева (Ложкина) Наталия Дмитревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Ложкина) Наталия Дмитревна

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Место рождения

д. Чепаевска

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Чепаевска
Бракосочетание
02.11.1886 ст.

Муж: Вшивцев Михаил Сидорович

Рождение ребёнка
02.11.1887 ст.

Сын: Вшивцев Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Вшивцев Михаил Сидорович

Рождение ребёнка
12.02.1891 ст.

Сын: Вшивцев Василий Михайлович

Отец ребёнка: Вшивцев Михаил Сидорович

Рождение ребёнка
04.12.1893 ст.

Сын: Вшивцев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Вшивцев Михаил Сидорович

Рождение ребёнка
31.10.1896 ст.

Сын: Вшивцев Павел Михайлович

Отец ребёнка: Вшивцев Михаил Сидорович

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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