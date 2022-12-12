Вшивцева (Ложкина) Наталия Дмитревна
Место рожденияд. Чепаевска
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Чепаевска
Бракосочетание
02.11.1886 ст.
Рождение ребёнка
02.11.1887 ст.
Сын: Вшивцев Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Вшивцев Михаил Сидорович
Рождение ребёнка
12.02.1891 ст.
Сын: Вшивцев Василий Михайлович
Отец ребёнка: Вшивцев Михаил Сидорович
Рождение ребёнка
04.12.1893 ст.
Сын: Вшивцев Николай Михайлович
Отец ребёнка: Вшивцев Михаил Сидорович
Рождение ребёнка
31.10.1896 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Михаил Сидорович
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно