Кривошеин Поликарп Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1857 ст.
Дата смертиПосле 1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1857 ст.
Бракосочетание
05.11.1882 ст.
Рождение ребёнка
21.10.1883 ст.
Сын: Кривошеин Дмитрий Поликарпович
Мать ребёнка: Кривошеина Харистина Иванова
Рождение ребёнка
23.03.1886 ст.
Дочь: Мария Поликарповна
Мать ребёнка: Кривошеина Харистина Иванова
Бракосочетание
06.11.1888 ст.
2 брак для Поликарпа
Рождение ребёнка
28.08.1889 ст.
Дочь: Мария Поликарповна
Мать ребёнка: Кривошеина Устина Сидорова
Рождение ребёнка
20.02.1897 ст.
Дочь: Евдокия Поликарповна
Мать ребёнка: Кривошеина Устина Сидорова
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1897