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Кривошеин Поликарп Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1857 ст.

Дата смерти

После 1897

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1857 ст.

Отец: Кривошеин Павел Иванович

Мать: Кривошеина Катерина Никитина

Бракосочетание
05.11.1882 ст.

Жена: Кривошеина Харистина Иванова

Рождение ребёнка
21.10.1883 ст.

Сын: Кривошеин Дмитрий Поликарпович

Мать ребёнка: Кривошеина Харистина Иванова

Рождение ребёнка
23.03.1886 ст.

Дочь: Мария Поликарповна

Мать ребёнка: Кривошеина Харистина Иванова

Бракосочетание
06.11.1888 ст.

Жена: Кривошеина Устина Сидорова

2 брак для Поликарпа
Рождение ребёнка
28.08.1889 ст.

Дочь: Мария Поликарповна

Мать ребёнка: Кривошеина Устина Сидорова

Рождение ребёнка
20.02.1897 ст.

Дочь: Евдокия Поликарповна

Мать ребёнка: Кривошеина Устина Сидорова

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1897
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