Кривошеина (Гмызина) Харистина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смерти08.10.1887 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
п. Лузинского
Бракосочетание
05.11.1882 ст.
Рождение ребёнка
21.10.1883 ст.
Сын: Кривошеин Дмитрий Поликарпович
Отец ребёнка: Кривошеин Поликарп Павлович
Рождение ребёнка
23.03.1886 ст.
Дочь: Мария Поликарповна
Отец ребёнка: Кривошеин Поликарп Павлович
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
08.10.1887 ст.