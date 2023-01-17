Кривошеина (Гмызина) Харистина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеина (Гмызина) Харистина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

08.10.1887 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

п. Лузинского
Бракосочетание
05.11.1882 ст.

Муж: Кривошеин Поликарп Павлович

Рождение ребёнка
21.10.1883 ст.

Сын: Кривошеин Дмитрий Поликарпович

Отец ребёнка: Кривошеин Поликарп Павлович

Рождение ребёнка
23.03.1886 ст.

Дочь: Мария Поликарповна

Отец ребёнка: Кривошеин Поликарп Павлович

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
08.10.1887 ст.
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