Кривошеина (Истомина) Катерина Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти20.11.1905 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
п. Шаваговского
Бракосочетание
27.01.1852 ст.
Рождение ребёнка
12.03.1854 ст.
Сын: Кривошеин Алексей Павлович
Отец ребёнка: Кривошеин Павел Иванович
Рождение ребёнка
16.02.1857 ст.
Сын: Кривошеин Поликарп Павлович
Отец ребёнка: Кривошеин Павел Иванович
Рождение ребёнка
22.02.1860 ст.
Сын: Кривошеин Феодот Павлович
Отец ребёнка: Кривошеин Павел Иванович
Рождение ребёнка
21.01.1863 ст.
Дочь: Кривошеина Анна Павловна
Отец ребёнка: Кривошеин Павел Иванович
Рождение ребёнка
21.01.1863 ст.
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Кривошеин Павел Иванович
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
20.11.1905 ст.