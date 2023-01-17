Кривошеина (Истомина) Катерина Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеина (Истомина) Катерина Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

20.11.1905 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

п. Шаваговского
Бракосочетание
27.01.1852 ст.

Муж: Кривошеин Павел Иванович

Рождение ребёнка
12.03.1854 ст.

Сын: Кривошеин Алексей Павлович

Отец ребёнка: Кривошеин Павел Иванович

Рождение ребёнка
16.02.1857 ст.

Сын: Кривошеин Поликарп Павлович

Отец ребёнка: Кривошеин Павел Иванович

Рождение ребёнка
22.02.1860 ст.

Сын: Кривошеин Феодот Павлович

Отец ребёнка: Кривошеин Павел Иванович

Рождение ребёнка
21.01.1863 ст.

Дочь: Кривошеина Анна Павловна

Отец ребёнка: Кривошеин Павел Иванович

Рождение ребёнка
21.01.1863 ст.

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Кривошеин Павел Иванович

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
20.11.1905 ст.
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