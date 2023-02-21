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Кривошеин Алексей Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1854 ст.

Дата смерти

После 1888

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1854 ст.

Отец: Кривошеин Павел Иванович

Мать: Кривошеина Катерина Никитина

Рождение ребёнка
01.11.1881 ст.

Дочь: Параскева Алексеевна

Мать ребёнка: Кривошеина Анисия Герасимова

Рождение ребёнка
22.11.1883 ст.

Сын: Кривошеин Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Кривошеина Анисия Герасимова

Рождение ребёнка
07.07.1886 ст.

Сын: Кривошеин Владимер Алексеевич

Мать ребёнка: Кривошеина Анисия Герасимова

Рождение ребёнка
04.03.1888 ст.

Дочь: Вшивцева Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Кривошеина Анисия Герасимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривошеина Анисия Герасимова

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1888
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