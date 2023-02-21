Кривошеин Алексей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1854 ст.
Дата смертиПосле 1888
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1854 ст.
Рождение ребёнка
01.11.1881 ст.
Дочь: Параскева Алексеевна
Мать ребёнка: Кривошеина Анисия Герасимова
Рождение ребёнка
22.11.1883 ст.
Сын: Кривошеин Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Кривошеина Анисия Герасимова
Рождение ребёнка
07.07.1886 ст.
Сын: Кривошеин Владимер Алексеевич
Мать ребёнка: Кривошеина Анисия Герасимова
Рождение ребёнка
04.03.1888 ст.
Дочь: Вшивцева Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Кривошеина Анисия Герасимова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1888