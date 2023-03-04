Вшивцева (Кривошеина) Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Кривошеина) Евдокия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1888 ст.

Дата смерти

После 1915

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1888 ст.

Отец: Кривошеин Алексей Павлович

Мать: Кривошеина Анисия Герасимова

Бракосочетание
07.10.1907 ст.

Муж: Вшивцев Козма Филиппович

Рождение ребёнка
25.02.1913 ст.

Дочь: Евдокия Козмина

Отец ребёнка: Вшивцев Козма Филиппович

Рождение ребёнка
27.07.1915 ст.

Сын: Вшивцев Василий Козмин

Отец ребёнка: Вшивцев Козма Филиппович

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1915
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