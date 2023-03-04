Вшивцева (Кривошеина) Евдокия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1888 ст.
Дата смертиПосле 1915
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1888 ст.
Бракосочетание
07.10.1907 ст.
Рождение ребёнка
25.02.1913 ст.
Дочь: Евдокия Козмина
Отец ребёнка: Вшивцев Козма Филиппович
Рождение ребёнка
27.07.1915 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Козма Филиппович
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1915