Кривошеина Анисия Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1881 ст.
Дочь: Параскева Алексеевна
Отец ребёнка: Кривошеин Алексей Павлович
Рождение ребёнка
22.11.1883 ст.
Сын: Кривошеин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Кривошеин Алексей Павлович
Рождение ребёнка
07.07.1886 ст.
Сын: Кривошеин Владимер Алексеевич
Отец ребёнка: Кривошеин Алексей Павлович
Рождение ребёнка
04.03.1888 ст.
Дочь: Вшивцева Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Кривошеин Алексей Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно