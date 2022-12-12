Кривошеина Анисия Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеина Анисия Герасимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1881 ст.

Дочь: Параскева Алексеевна

Отец ребёнка: Кривошеин Алексей Павлович

Рождение ребёнка
22.11.1883 ст.

Сын: Кривошеин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Кривошеин Алексей Павлович

Рождение ребёнка
07.07.1886 ст.

Сын: Кривошеин Владимер Алексеевич

Отец ребёнка: Кривошеин Алексей Павлович

Рождение ребёнка
04.03.1888 ст.

Дочь: Вшивцева Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Кривошеин Алексей Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривошеин Алексей Павлович

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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