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Вшивцев Козма Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1888 ст.

Отец: Вшивцев Филип Фёдорович

Мать: Вшивцева Анна Анисимова

Бракосочетание
07.10.1907 ст.

Жена: Вшивцева Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
25.02.1913 ст.

Дочь: Евдокия Козмина

Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
27.07.1915 ст.

Сын: Вшивцев Василий Козмин

Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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