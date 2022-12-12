Вшивцев Козма Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.10.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
31.10.1888 ст.
Отец: Вшивцев Филип Фёдорович
Мать: Вшивцева Анна Анисимова
Бракосочетание
07.10.1907 ст.
Рождение ребёнка
25.02.1913 ст.
Дочь: Евдокия Козмина
Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
27.07.1915 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно