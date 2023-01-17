Вшивцева (Бокова) Анна Анисимова
Место рожденияд. Поповская
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Поповская
Бракосочетание
04.11.1879 ст.
Рождение ребёнка
08.10.1880 ст.
Дочь: Вшивцева Параскева Филипповна
Отец ребёнка: Вшивцев Филип Фёдорович
Рождение ребёнка
06.05.1882 ст.
Дочь: Вшивцева Гликерия Филипповна
Отец ребёнка: Вшивцев Филип Фёдорович
Рождение ребёнка
17.05.1886 ст.
Сын: Вшивцев Константин Филиппович
Отец ребёнка: Вшивцев Филип Фёдорович
Рождение ребёнка
31.10.1888 ст.
Сын: Вшивцев Косьма Филиппович
Отец ребёнка: Вшивцев Филип Фёдорович
Рождение ребёнка
31.10.1888 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Филип Фёдорович
Рождение ребёнка
18.09.1890 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Филип Фёдорович
Рождение ребёнка
02.11.1890 ст.
Дочь: Матрона Филипповна
Отец ребёнка: Вшивцев Филип Фёдорович
Рождение ребёнка
01.11.1894 ст.
Дочь: Екатерина Филипповна
Отец ребёнка: Вшивцев Филип Фёдорович
Рождение ребёнка
13.02.1897 ст.
Дочь: Евдокия Филипповна
Отец ребёнка: Вшивцев Филип Фёдорович
Рождение ребёнка
05.06.1900 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Филип Фёдорович
Рождение ребёнка
17.?.1901 ст.
Дочь: Наталия Филипповна
Отец ребёнка: Вшивцев Филип Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Филипповна
Отец ребёнка: Вшивцев Филип Фёдорович
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно