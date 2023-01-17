Вшивцева (Бокова) Анна Анисимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Бокова) Анна Анисимова

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Место рождения

д. Поповская

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Поповская
Бракосочетание
04.11.1879 ст.

Муж: Вшивцев Филип Фёдорович

Рождение ребёнка
08.10.1880 ст.

Дочь: Вшивцева Параскева Филипповна

Отец ребёнка: Вшивцев Филип Фёдорович

Рождение ребёнка
06.05.1882 ст.

Дочь: Вшивцева Гликерия Филипповна

Отец ребёнка: Вшивцев Филип Фёдорович

Рождение ребёнка
17.05.1886 ст.

Сын: Вшивцев Константин Филиппович

Отец ребёнка: Вшивцев Филип Фёдорович

Рождение ребёнка
31.10.1888 ст.

Сын: Вшивцев Косьма Филиппович

Отец ребёнка: Вшивцев Филип Фёдорович

Рождение ребёнка
31.10.1888 ст.

Сын: Вшивцев Козма Филиппович

Отец ребёнка: Вшивцев Филип Фёдорович

Рождение ребёнка
18.09.1890 ст.

Сын: Вшивцев Фёдор Филиппович

Отец ребёнка: Вшивцев Филип Фёдорович

Рождение ребёнка
02.11.1890 ст.

Дочь: Матрона Филипповна

Отец ребёнка: Вшивцев Филип Фёдорович

Рождение ребёнка
01.11.1894 ст.

Дочь: Екатерина Филипповна

Отец ребёнка: Вшивцев Филип Фёдорович

Рождение ребёнка
13.02.1897 ст.

Дочь: Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Вшивцев Филип Фёдорович

Рождение ребёнка
05.06.1900 ст.

Сын: Вшивцев Иван Филиппович

Отец ребёнка: Вшивцев Филип Фёдорович

Рождение ребёнка
17.?.1901 ст.

Дочь: Наталия Филипповна

Отец ребёнка: Вшивцев Филип Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Вшивцев Филип Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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