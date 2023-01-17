Вшивцева (Бокова) Евлампия Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВшивцева (Бокова) Евлампия Гаврилова

Вшивцева (Бокова) Евлампия Гаврилова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

24.04.1856 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Боков Гаврила Самуйлов

Мать: не указана

Бракосочетание
12.02.1832 ст.

Муж: Вшивцев Пётр Трофимович

1832г. (свадьба) жених второй брак невеста того же прихода дер. Поповской крест. Гаврила Самуйлова Бокова дочь поручители той же дер. крест. Феодул Макаров, Никита Софронов Кривошеины Иван Фомин, Иоси... Показать все
Рождение ребёнка
08.05.1834 ст.

Сын: Вшивцев Сидор Петрович

Отец ребёнка: Вшивцев Пётр Трофимович

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
24.04.1856 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close