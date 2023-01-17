Вшивцева (Бокова) Евлампия Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смерти24.04.1856 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Боков Гаврила Самуйлов
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1832 ст.
1832г. (свадьба) жених второй брак невеста того же прихода дер. Поповской крест. Гаврила Самуйлова Бокова дочь поручители той же дер. крест. Феодул Макаров, Никита Софронов Кривошеины Иван Фомин, Иоси... Показать все
Рождение ребёнка
08.05.1834 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Пётр Трофимович
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
24.04.1856 ст.