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Рычков Иван Козмин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Кривошеин Фёдор Поликарпович

Мать: не указана

Бракосочетание
14.01.1814 ст.

Жена: Рычкова Ульяна Иванова

1814г. MK г. Нолинск (жених дер. Бабиковской/невеста той же дер. крест Ивана Трофимова Вшивцева дочь/поруч. того же прихода заим. Малютинской крест. Игнат Иванов Порошин, Аника Савинов Вшивцев, дер. ... Показать все
Рождение ребёнка
16.02.1818 ст.

Дочь: Марильяна Ивановна

Мать ребёнка: Рычкова Ульяна Иванова

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Рычкова Ульяна Иванова

Рождение ребёнка
04.03.1820 ст.

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Рычкова Ульяна Иванова

Рождение ребёнка
1821

Сын: Рычков Пётр Иванович

Мать ребёнка: Рычкова Ульяна Иванова

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Рычкова Мелания Ивановна

Мать ребёнка: Рычкова Ульяна Иванова

Рождение ребёнка
1830

Сын: Рычков Филип Иванович

Мать ребёнка: Рычкова Ульяна Иванова

Рождение ребёнка
01.09.1833 ст.

Сын: Рычков Захар Иванович

Мать ребёнка: Рычкова Ульяна Иванова

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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