Рычков Иван Козмин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Кривошеин Фёдор Поликарпович
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1814 ст.
Жена: Рычкова Ульяна Иванова
1814г. MK г. Нолинск (жених дер. Бабиковской/невеста той же дер. крест Ивана Трофимова Вшивцева дочь/поруч. того же прихода заим. Малютинской крест. Игнат Иванов Порошин, Аника Савинов Вшивцев, дер. ... Показать все
Рождение ребёнка
16.02.1818 ст.
Дочь: Марильяна Ивановна
Мать ребёнка: Рычкова Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Рычкова Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
04.03.1820 ст.
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Рычкова Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
1821
Сын: Рычков Пётр Иванович
Мать ребёнка: Рычкова Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Рычкова Мелания Ивановна
Мать ребёнка: Рычкова Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Рычкова Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
01.09.1833 ст.
Мать ребёнка: Рычкова Ульяна Иванова
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858