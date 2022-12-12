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Рычков Захар Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1833 ст.

Дата смерти

11.03.1896 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1833 ст.

Отец: Рычков Иван Козмин

Мать: Рычкова Ульяна Иванова

Рождение ребёнка
12.07.1861 ст.

Дочь: Мария Захаровна

Мать ребёнка: Рычкова Настасья Романова

Рождение ребёнка
29.10.1864 ст.

Сын: Рычков Михаил Захарович

Мать ребёнка: Рычкова Настасья Романова

Рождение ребёнка
1869

Сын: Рычков Фёдор Захарович

Мать ребёнка: Рычкова Настасья Романова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рычкова Настасья Романова

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
11.03.1896 ст.
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