Рычков Захар Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1833 ст.
Дата смерти11.03.1896 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1833 ст.
Отец: Рычков Иван Козмин
Мать: Рычкова Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
12.07.1861 ст.
Дочь: Мария Захаровна
Мать ребёнка: Рычкова Настасья Романова
Рождение ребёнка
29.10.1864 ст.
Мать ребёнка: Рычкова Настасья Романова
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Рычкова Настасья Романова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
11.03.1896 ст.