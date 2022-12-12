Рычкова (Вахрушева) Настасья Романова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рычкова (Вахрушева) Настасья Романова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

После 1869

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

п. Шаваговского
Рождение ребёнка
12.07.1861 ст.

Дочь: Мария Захаровна

Отец ребёнка: Рычков Захар Иванович

Рождение ребёнка
29.10.1864 ст.

Сын: Рычков Михаил Захарович

Отец ребёнка: Рычков Захар Иванович

Рождение ребёнка
1869

Сын: Рычков Фёдор Захарович

Отец ребёнка: Рычков Захар Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рычков Захар Иванович

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1869
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