Рычкова (Вахрушева) Настасья Романова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиПосле 1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
п. Шаваговского
Рождение ребёнка
12.07.1861 ст.
Дочь: Мария Захаровна
Отец ребёнка: Рычков Захар Иванович
Рождение ребёнка
29.10.1864 ст.
Отец ребёнка: Рычков Захар Иванович
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Рычков Захар Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1869