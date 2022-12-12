Рычков Фёдор Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Рычков Захар Иванович
Бракосочетание
22.01.1893 ст.
Жена: Рычкова Анна Васильева
Рождение ребёнка
31.08.1894 ст.
Мать ребёнка: Рычкова Анна Васильева
Рождение ребёнка
05.07.1897 ст.
Мать ребёнка: Рычкова Анна Васильева
Рождение ребёнка
19.10.1898 ст.
Дочь: Елизавета Фёдоровна
Мать ребёнка: Рычкова Анна Васильева
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно