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Рычков Фёдор Захарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Рычков Захар Иванович

Мать: Рычкова Настасья Романова

Бракосочетание
22.01.1893 ст.

Жена: Рычкова Анна Васильева

Рождение ребёнка
31.08.1894 ст.

Сын: Рычков Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Рычкова Анна Васильева

Рождение ребёнка
05.07.1897 ст.

Сын: Рычков Гаврил Фёдорович

Мать ребёнка: Рычкова Анна Васильева

Рождение ребёнка
19.10.1898 ст.

Дочь: Елизавета Фёдоровна

Мать ребёнка: Рычкова Анна Васильева

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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