Рычкова (Грязева) Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рычкова (Грязева) Анна Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Грязев Василий

Мать: Грязева Параскева Назарова

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
22.01.1893 ст.

Муж: Рычков Фёдор Захарович

Рождение ребёнка
31.08.1894 ст.

Сын: Рычков Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Рычков Фёдор Захарович

Рождение ребёнка
05.07.1897 ст.

Сын: Рычков Гаврил Фёдорович

Отец ребёнка: Рычков Фёдор Захарович

Рождение ребёнка
19.10.1898 ст.

Дочь: (Рычкова) Елизавета Фёдоровна

Отец ребёнка: Рычков Фёдор Захарович

Смерть
Неизвестно

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