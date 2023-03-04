Рычкова (Грязева) Анна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Грязев Василий
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
22.01.1893 ст.
Рождение ребёнка
31.08.1894 ст.
Отец ребёнка: Рычков Фёдор Захарович
Рождение ребёнка
05.07.1897 ст.
Отец ребёнка: Рычков Фёдор Захарович
Рождение ребёнка
19.10.1898 ст.
Дочь: (Рычкова) Елизавета Фёдоровна
Отец ребёнка: Рычков Фёдор Захарович
Смерть
Неизвестно