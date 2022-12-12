Рычков Михаил Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1864 ст.
Дата смерти12.07.1910 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1864 ст.
Отец: Рычков Захар Иванович
Рождение ребёнка
11.01.1885 ст.
Мать ребёнка: Рычкова Варвара Васильева
Бракосочетание
02.02.1886 ст.
Жена: Рычкова Мария Тарасовна
2 брак для Михаила
Рождение ребёнка
09.08.1888 ст.
Дочь: Васса Михайловна
Мать ребёнка: Рычкова Мария Тарасовна
Рождение ребёнка
13.10.1895 ст.
Дочь: Параскева Михайловна
Мать ребёнка: Рычкова Мария Тарасовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
12.07.1910 ст.