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Рычков Михаил Захарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1864 ст.

Дата смерти

12.07.1910 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1864 ст.

Отец: Рычков Захар Иванович

Мать: Рычкова Настасья Романова

Рождение ребёнка
11.01.1885 ст.

Сын: Рычков Иван Михайлович

Мать ребёнка: Рычкова Варвара Васильева

Бракосочетание
02.02.1886 ст.

Жена: Рычкова Мария Тарасовна

2 брак для Михаила
Рождение ребёнка
09.08.1888 ст.

Дочь: Васса Михайловна

Мать ребёнка: Рычкова Мария Тарасовна

Рождение ребёнка
13.10.1895 ст.

Дочь: Параскева Михайловна

Мать ребёнка: Рычкова Мария Тарасовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рычкова Варвара Васильева

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
12.07.1910 ст.
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