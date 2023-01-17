Рычкова (Рычкова) Мария Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Рычков Тарас Яковлевич
Бракосочетание
02.02.1886 ст.
2 брак для Михаила
Рождение ребёнка
09.08.1888 ст.
Дочь: Васса Михайловна
Отец ребёнка: Рычков Михаил Захарович
Рождение ребёнка
13.10.1895 ст.
Дочь: Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Рычков Михаил Захарович
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно