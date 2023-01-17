Рычкова (Рычкова) Мария Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рычкова (Рычкова) Мария Тарасовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Рычков Тарас Яковлевич

Мать: Рычкова Матрона Елистаева

Бракосочетание
02.02.1886 ст.

Муж: Рычков Михаил Захарович

2 брак для Михаила
Рождение ребёнка
09.08.1888 ст.

Дочь: Васса Михайловна

Отец ребёнка: Рычков Михаил Захарович

Рождение ребёнка
13.10.1895 ст.

Дочь: Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Рычков Михаил Захарович

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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