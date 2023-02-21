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Рычков Тарас Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1834 ст.

Дата смерти

03.07.1890 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1834 ст.

Отец: Рычков Яков Кондратьевич

Мать: Рычкова Евдокия Фролова

Рождение ребёнка
16.04.1856 ст.

Дочь: Рычкова Александра Тарасовна

Мать ребёнка: Рычкова Матрона Елистаева

Рождение ребёнка
29.08.1858 ст.

Дочь: Рычкова Евдокия Тарасовна

Мать ребёнка: Рычкова Матрона Елистаева

Рождение ребёнка
02.11.1861 ст.

Дочь: Матрёна Тарасовна

Мать ребёнка: Рычкова Матрона Елистаева

Рождение ребёнка
17.01.1864 ст.

Дочь: Мария Тарасовна

Мать ребёнка: Рычкова Матрона Елистаева

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Рычкова Мария Тарасовна

Мать ребёнка: Рычкова Матрона Елистаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рычкова Матрона Елистаева

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
03.07.1890 ст.
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