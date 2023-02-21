Рычков Тарас Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1834 ст.
Дата смерти03.07.1890 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1834 ст.
Отец: Рычков Яков Кондратьевич
Мать: Рычкова Евдокия Фролова
Рождение ребёнка
16.04.1856 ст.
Дочь: Рычкова Александра Тарасовна
Мать ребёнка: Рычкова Матрона Елистаева
Рождение ребёнка
29.08.1858 ст.
Дочь: Рычкова Евдокия Тарасовна
Мать ребёнка: Рычкова Матрона Елистаева
Рождение ребёнка
02.11.1861 ст.
Дочь: Матрёна Тарасовна
Мать ребёнка: Рычкова Матрона Елистаева
Рождение ребёнка
17.01.1864 ст.
Дочь: Мария Тарасовна
Мать ребёнка: Рычкова Матрона Елистаева
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Рычкова Мария Тарасовна
Мать ребёнка: Рычкова Матрона Елистаева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
03.07.1890 ст.