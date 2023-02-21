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Рычков Яков Кондратьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Рычков Кондрат Иванович

Мать: Рычкова Катерина Елизарова

Бракосочетание
05.02.1831 ст.

Жена: Рычкова Евдокия Фролова

1832г. (свадьба) невеста того же прихода дер. Котельниковской крест. Фрола Космина Котельникова дочь поручители той же дер. Яков Кондратов, Яков Космин Рычковы Тарас Филиппов Кривошеин Осиф Кирилов Вш... Показать все
Рождение ребёнка
15.02.1834 ст.

Сын: Рычков Тарас Яковлевич

Мать ребёнка: Рычкова Евдокия Фролова

Рождение ребёнка
09.07.1842 ст.

Сын: Рычков Прокоп Яковлевич

Мать ребёнка: Рычкова Евдокия Фролова

Рождение ребёнка
07.08.1845 ст.

Сын: Рычков Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Рычкова Евдокия Фролова

Рождение ребёнка
1845

Сын: Рычков Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Рычкова Евдокия Фролова

Бракосочетание
02.07.1861 ст.

Жена: Рычкова Агрипина Максимова

вдова Устинова из Уржумского уезда Шурмиковская волость
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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