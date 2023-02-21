Рычков Яков Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Бракосочетание
05.02.1831 ст.
Жена: Рычкова Евдокия Фролова
1832г. (свадьба) невеста того же прихода дер. Котельниковской крест. Фрола Космина Котельникова дочь поручители той же дер. Яков Кондратов, Яков Космин Рычковы Тарас Филиппов Кривошеин Осиф Кирилов Вш... Показать все
Рождение ребёнка
15.02.1834 ст.
Мать ребёнка: Рычкова Евдокия Фролова
Рождение ребёнка
09.07.1842 ст.
Мать ребёнка: Рычкова Евдокия Фролова
Рождение ребёнка
07.08.1845 ст.
Мать ребёнка: Рычкова Евдокия Фролова
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Рычкова Евдокия Фролова
Бракосочетание
02.07.1861 ст.
вдова Устинова из Уржумского уезда Шурмиковская волость
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858