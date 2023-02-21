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Рычков Иван Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

После 1863

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Рычков Яков Кондратьевич

Мать: Рычкова Евдокия Фролова

Бракосочетание
06.07.1858 ст.

Жена: Рычкова Евфимия Павлова

Рождение ребёнка
21.01.1860 ст.

Дочь: Рычкова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Рычкова Евфимия Павлова

Рождение ребёнка
28.11.1861 ст.

Дочь: Рычкова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Рычкова Евфимия Павлова

Рождение ребёнка
16.05.1863 ст.

Сын: Рычков Константин Иванович

Мать ребёнка: Рычкова Евфимия Павлова

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1863
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