Рычков Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиПосле 1863
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Рычков Яков Кондратьевич
Мать: Рычкова Евдокия Фролова
Бракосочетание
06.07.1858 ст.
Жена: Рычкова Евфимия Павлова
Рождение ребёнка
21.01.1860 ст.
Дочь: Рычкова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Рычкова Евфимия Павлова
Рождение ребёнка
28.11.1861 ст.
Дочь: Рычкова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Рычкова Евфимия Павлова
Рождение ребёнка
16.05.1863 ст.
Сын: Рычков Константин Иванович
Мать ребёнка: Рычкова Евфимия Павлова
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1863