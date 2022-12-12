Рычкова (Наговицына) Евфимия Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рычкова (Наговицына) Евфимия Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1839 ст.

Дата смерти

После 1863

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1839 ст.

Отец: Наговицын Павел Иванович

Мать: Наговицына Параскева Андреевна

Бракосочетание
06.07.1858 ст.

Муж: Рычков Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
21.01.1860 ст.

Дочь: Рычкова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Рычков Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
28.11.1861 ст.

Дочь: Рычкова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Рычков Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
16.05.1863 ст.

Сын: Рычков Константин Иванович

Отец ребёнка: Рычков Иван Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1863
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