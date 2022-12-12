Рычкова (Наговицына) Евфимия Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1839 ст.
Дата смертиПосле 1863
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1839 ст.
Бракосочетание
06.07.1858 ст.
Рождение ребёнка
21.01.1860 ст.
Дочь: Рычкова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Рычков Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
28.11.1861 ст.
Дочь: Рычкова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Рычков Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
16.05.1863 ст.
Сын: Рычков Константин Иванович
Отец ребёнка: Рычков Иван Яковлевич
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1863