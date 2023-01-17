Наговицына (Грязева) Параскева Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наговицына (Грязева) Параскева Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Грязев Андрей Петрович

Мать: не указана

Бракосочетание
28.10.1832 ст.

Муж: Наговицын Павел Иванович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
1832г. (свадьба) жених вдовец второй брак невеста того же прихода дер. Грязевской крест. Андрея Петрова Грязева дочь поручители крест. дер. Закусерской Егор Иванов Нагавицын, дер. Струговской Фрол Сем... Показать все
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Вера Павловна

Отец ребёнка: Наговицын Павел Иванович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Наговицын Пётр Павлович

Отец ребёнка: Наговицын Павел Иванович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Кривошеина Анна Павловна

Отец ребёнка: Наговицын Павел Иванович

Рождение ребёнка
09.09.1839 ст.

Дочь: Рычкова Евфимия Павлова

Отец ребёнка: Наговицын Павел Иванович

Рождение ребёнка
10.05.1841 ст.

Дочь: Елена Павловна

Отец ребёнка: Наговицын Павел Иванович

Рождение ребёнка
05.06.1842 ст.

Дочь: Акилина Павловна

Отец ребёнка: Наговицын Павел Иванович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.09.1844 ст.

Дочь: Фёкла Павловна

Отец ребёнка: Наговицын Павел Иванович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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