Наговицына (Грязева) Параскева Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: Грязев Андрей Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1832 ст.
1832г. (свадьба) жених вдовец второй брак невеста того же прихода дер. Грязевской крест. Андрея Петрова Грязева дочь поручители крест. дер. Закусерской Егор Иванов Нагавицын, дер. Струговской Фрол Сем... Показать все
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Вера Павловна
Отец ребёнка: Наговицын Павел Иванович
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Наговицын Павел Иванович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Кривошеина Анна Павловна
Отец ребёнка: Наговицын Павел Иванович
Рождение ребёнка
09.09.1839 ст.
Дочь: Рычкова Евфимия Павлова
Отец ребёнка: Наговицын Павел Иванович
Рождение ребёнка
10.05.1841 ст.
Дочь: Елена Павловна
Отец ребёнка: Наговицын Павел Иванович
Рождение ребёнка
05.06.1842 ст.
Дочь: Акилина Павловна
Отец ребёнка: Наговицын Павел Иванович
Рождение ребёнка
13.09.1844 ст.
Дочь: Фёкла Павловна
Отец ребёнка: Наговицын Павел Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858