Кривошеина (Наговицына) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеина (Наговицына) Анна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

30.12.1909 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Наговицын Павел Иванович

Мать: Наговицына Параскева Андреевна

Бракосочетание
11.01.1854 ст.

Муж: Кривошеин Фока Естафович

Рождение ребёнка
03.11.1854 ст.

Сын: Кривошеин Михаил Фониев

Отец ребёнка: Кривошеин Фока Естафович

Рождение ребёнка
08.09.1857 ст.

Дочь: Вшивцева Вера Фокина

Отец ребёнка: Кривошеин Фока Естафович

Рождение ребёнка
19.07.1862 ст.

Дочь: Сухих Мария Фониева

Отец ребёнка: Кривошеин Фока Естафович

Рождение ребёнка
09.09.1865 ст.

Сын: Кривошеин Фёдор Фониев

Отец ребёнка: Кривошеин Фока Естафович

Рождение ребёнка
08.07.1868 ст.

Сын: Кривошеин Гаврил Фониев

Отец ребёнка: Кривошеин Фока Естафович

Рождение ребёнка
09.11.1874 ст.

Сын: Кривошеин Александр Фониев

Отец ребёнка: Кривошеин Фока Естафович

Рождение ребёнка
17.07.1881 ст.

Дочь: Марья Фониева

Отец ребёнка: Кривошеин Фока Естафович

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
30.12.1909 ст.
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