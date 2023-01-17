Кривошеина (Наговицына) Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смерти30.12.1909 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Бракосочетание
11.01.1854 ст.
Рождение ребёнка
03.11.1854 ст.
Отец ребёнка: Кривошеин Фока Естафович
Рождение ребёнка
08.09.1857 ст.
Дочь: Вшивцева Вера Фокина
Отец ребёнка: Кривошеин Фока Естафович
Рождение ребёнка
19.07.1862 ст.
Дочь: Сухих Мария Фониева
Отец ребёнка: Кривошеин Фока Естафович
Рождение ребёнка
09.09.1865 ст.
Отец ребёнка: Кривошеин Фока Естафович
Рождение ребёнка
08.07.1868 ст.
Отец ребёнка: Кривошеин Фока Естафович
Рождение ребёнка
09.11.1874 ст.
Сын: Кривошеин Александр Фониев
Отец ребёнка: Кривошеин Фока Естафович
Рождение ребёнка
17.07.1881 ст.
Дочь: Марья Фониева
Отец ребёнка: Кривошеин Фока Естафович
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
30.12.1909 ст.