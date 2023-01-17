Вшивцева (Кривошеина) Вера Фокина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Кривошеина) Вера Фокина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1857 ст.

Дата смерти

27.11.1913 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1857 ст.

Отец: Кривошеин Фока Естафович

Мать: Кривошеина Анна Павловна

Бракосочетание
01.06.1880 ст.

Муж: Вшивцев Андрей Моисеевич

Рождение ребёнка
Около 1880 ст.

Дочь: Топорщикова Параскева Андреевна

Отец ребёнка: Вшивцев Андрей Моисеевич

Рождение ребёнка
Около 1880 ст.

Дочь: Бельтюкова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Вшивцев Андрей Моисеевич

Рождение ребёнка
27.10.1881 ст.

Сын: Вшивцев Косьма Андреевич

Отец ребёнка: Вшивцев Андрей Моисеевич

Рождение ребёнка
17.11.1883 ст.

Дочь: Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Вшивцев Андрей Моисеевич

Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Вшивцева Мария Андреевна

Отец ребёнка: Вшивцев Андрей Моисеевич

Рождение ребёнка
29.05.1886 ст.

Сын: Вшивцев Никифор Андреевич

Отец ребёнка: Вшивцев Андрей Моисеевич

Рождение ребёнка
23.09.1887 ст.

Дочь: Параскева Андреевна

Отец ребёнка: Вшивцев Андрей Моисеевич

Рождение ребёнка
31.07.1889 ст.

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Вшивцев Андрей Моисеевич

Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Тукмачёва Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Вшивцев Андрей Моисеевич

Рождение ребёнка
28.07.1891 ст.

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Вшивцев Андрей Моисеевич

Рождение ребёнка
23.02.1893 ст.

Сын: Вшивцев Василий Андреевич

Отец ребёнка: Вшивцев Андрей Моисеевич

Рождение ребёнка
12.06.1894 ст.

Дочь: Агрипина Андреевна

Отец ребёнка: Вшивцев Андрей Моисеевич

Рождение ребёнка
29.09.1895 ст.

Сын: Вшивцев Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Вшивцев Андрей Моисеевич

Рождение ребёнка
10.01.1897 ст.

Сын: Вшивцев Яков Андреевич

Отец ребёнка: Вшивцев Андрей Моисеевич

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
27.11.1913 ст.
Причина смерти: чахотка
Похороны
01.12.1913 ст.
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