Вшивцева (Кривошеина) Вера Фокина
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1857 ст.
Дата смерти27.11.1913 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Кривошеин Фока Естафович
Мать: Кривошеина Анна Павловна
Дочь: Топорщикова Параскева Андреевна
Отец ребёнка: Вшивцев Андрей Моисеевич
Дочь: Бельтюкова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Вшивцев Андрей Моисеевич
Отец ребёнка: Вшивцев Андрей Моисеевич
Дочь: Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Вшивцев Андрей Моисеевич
Дочь: Вшивцева Мария Андреевна
Отец ребёнка: Вшивцев Андрей Моисеевич
Сын: Вшивцев Никифор Андреевич
Отец ребёнка: Вшивцев Андрей Моисеевич
Дочь: Параскева Андреевна
Отец ребёнка: Вшивцев Андрей Моисеевич
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Вшивцев Андрей Моисеевич
Дочь: Тукмачёва Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Вшивцев Андрей Моисеевич
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Вшивцев Андрей Моисеевич
Сын: Вшивцев Василий Андреевич
Отец ребёнка: Вшивцев Андрей Моисеевич
Дочь: Агрипина Андреевна
Отец ребёнка: Вшивцев Андрей Моисеевич
Сын: Вшивцев Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Вшивцев Андрей Моисеевич
Отец ребёнка: Вшивцев Андрей Моисеевич