Кривошеин Михаил Фониев
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1854 ст.
Дата смерти01.04.1912 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1854 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.11.1889 ст.
Дочь: (Кривошеина) Александра Михайловна
Мать ребёнка: Кривошеина Матрона Маркова
Смерть
01.04.1912 ст.