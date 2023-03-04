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Кривошеин Михаил Фониев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1854 ст.

Дата смерти

01.04.1912 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1854 ст.

Отец: Кривошеин Фока Естафович

Мать: Кривошеина (Наговицына) Анна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривошеина Матрона Маркова

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.11.1889 ст.

Дочь: (Кривошеина) Александра Михайловна

Мать ребёнка: Кривошеина Матрона Маркова

Смерть
01.04.1912 ст.

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