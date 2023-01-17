Кривошеина Матрона Маркова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти20.09.1887 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1889 ст.
Дочь: Александра Михайловна
Отец ребёнка: Кривошеин Михаил Фониев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
20.09.1887 ст.