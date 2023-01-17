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Кривошеина Матрона Маркова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

20.09.1887 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1889 ст.

Дочь: Александра Михайловна

Отец ребёнка: Кривошеин Михаил Фониев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривошеин Михаил Фониев

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
20.09.1887 ст.
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