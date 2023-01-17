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Кривошеин Гаврил Фониев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1868 ст.

Отец: Кривошеин Фока Естафович

Мать: Кривошеина Анна Павловна

Бракосочетание
16.10.1888 ст.

Жена: Кривошеина Надежда Козмина

Рождение ребёнка
10.11.1891 ст.

Дочь: Екатерина Гавриловна

Мать ребёнка: Кривошеина Надежда Козмина

Рождение ребёнка
21.05.1894 ст.

Сын: Кривошеин Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Кривошеина Надежда Козмина

Рождение ребёнка
08.11.1895 ст.

Сын: Кривошеин Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Кривошеина Надежда Козмина

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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