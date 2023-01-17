Кривошеин Гаврил Фониев
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1868 ст.
Отец: Кривошеин Фока Естафович
Мать: Кривошеина Анна Павловна
Бракосочетание
16.10.1888 ст.
Рождение ребёнка
10.11.1891 ст.
Дочь: Екатерина Гавриловна
Мать ребёнка: Кривошеина Надежда Козмина
Рождение ребёнка
21.05.1894 ст.
Сын: Кривошеин Иван Гаврилович
Мать ребёнка: Кривошеина Надежда Козмина
Рождение ребёнка
08.11.1895 ст.
Сын: Кривошеин Иван Гаврилович
Мать ребёнка: Кривошеина Надежда Козмина
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно