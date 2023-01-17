Кривошеина (Блинова) Надежда Козмина
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.10.1888 ст.
Рождение ребёнка
10.11.1891 ст.
Дочь: Екатерина Гавриловна
Отец ребёнка: Кривошеин Гаврил Фониев
Рождение ребёнка
21.05.1894 ст.
Сын: Кривошеин Иван Гаврилович
Отец ребёнка: Кривошеин Гаврил Фониев
Рождение ребёнка
08.11.1895 ст.
Сын: Кривошеин Иван Гаврилович
Отец ребёнка: Кривошеин Гаврил Фониев
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно