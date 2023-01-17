Кривошеина (Блинова) Надежда Козмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеина (Блинова) Надежда Козмина

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Место рождения

Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
16.10.1888 ст.

Муж: Кривошеин Гаврил Фониев

Рождение ребёнка
10.11.1891 ст.

Дочь: Екатерина Гавриловна

Отец ребёнка: Кривошеин Гаврил Фониев

Рождение ребёнка
21.05.1894 ст.

Сын: Кривошеин Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Кривошеин Гаврил Фониев

Рождение ребёнка
08.11.1895 ст.

Сын: Кривошеин Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Кривошеин Гаврил Фониев

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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