Рычкова (Котельникова) Евдокия Фролова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рычкова (Котельникова) Евдокия Фролова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

12.04.1861 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Котельников Фрол Космин

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1831 ст.

Муж: Рычков Яков Кондратьевич

1832г. (свадьба) невеста того же прихода дер. Котельниковской крест. Фрола Космина Котельникова дочь поручители той же дер. Яков Кондратов, Яков Космин Рычковы Тарас Филиппов Кривошеин Осиф Кирилов Вш... Показать все
Рождение ребёнка
15.02.1834 ст.

Сын: Рычков Тарас Яковлевич

Отец ребёнка: Рычков Яков Кондратьевич

Рождение ребёнка
09.07.1842 ст.

Сын: Рычков Прокоп Яковлевич

Отец ребёнка: Рычков Яков Кондратьевич

Рождение ребёнка
07.08.1845 ст.

Сын: Рычков Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Рычков Яков Кондратьевич

Рождение ребёнка
1845

Сын: Рычков Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Рычков Яков Кондратьевич

Смерть
12.04.1861 ст.
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