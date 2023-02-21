Рычкова (Котельникова) Евдокия Фролова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти12.04.1861 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Котельников Фрол Космин
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1831 ст.
1832г. (свадьба) невеста того же прихода дер. Котельниковской крест. Фрола Космина Котельникова дочь поручители той же дер. Яков Кондратов, Яков Космин Рычковы Тарас Филиппов Кривошеин Осиф Кирилов Вш... Показать все
Рождение ребёнка
15.02.1834 ст.
Отец ребёнка: Рычков Яков Кондратьевич
Рождение ребёнка
09.07.1842 ст.
Отец ребёнка: Рычков Яков Кондратьевич
Рождение ребёнка
07.08.1845 ст.
Отец ребёнка: Рычков Яков Кондратьевич
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Рычков Яков Кондратьевич
Смерть
12.04.1861 ст.