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Рычкова Катерина Елизарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781 ст.

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Рычков Яков Кондратьевич

Отец ребёнка: Рычков Кондрат Иванович

Рождение ребёнка
1808

Сын: Рычков Семён Кондратьевич

Отец ребёнка: Рычков Кондрат Иванович

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Анна Кондратьевна

Отец ребёнка: Рычков Кондрат Иванович

Рождение ребёнка
1814

Сын: Рычков Яков Кондратьевич

Отец ребёнка: Рычков Кондрат Иванович

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Васса Кондратьевна

Отец ребёнка: Рычков Кондрат Иванович

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Мартемяна Кондратьевна

Отец ребёнка: Рычков Кондрат Иванович

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Матрёна Кондратьевна

Отец ребёнка: Рычков Кондрат Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рычков Кондрат Иванович

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1850
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