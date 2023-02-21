Рычкова Катерина Елизарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781 ст.
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Рычков Кондрат Иванович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Рычков Семён Кондратьевич
Отец ребёнка: Рычков Кондрат Иванович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Анна Кондратьевна
Отец ребёнка: Рычков Кондрат Иванович
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Рычков Кондрат Иванович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Васса Кондратьевна
Отец ребёнка: Рычков Кондрат Иванович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Мартемяна Кондратьевна
Отец ребёнка: Рычков Кондрат Иванович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Матрёна Кондратьевна
Отец ребёнка: Рычков Кондрат Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1850