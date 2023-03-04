Рычков Яков Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти19.04.1885 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Бракосочетание
09.02.1821 ст.
Жена: Рычкова Дарья Наумова
1821 г. МК г. Нолинск Николаевский собор (жених дер. Бабиковской отрок/невеста того же прихода дер. Поповской крест. Наума Карпова Кучина дочь/той же дер. Бабиковской крест. Аверкий Сергиев Кривошеин,... Показать все
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Рычкова Дарья Наумова
Рождение ребёнка
22.01.1833 ст.
Мать ребёнка: Рычкова Дарья Наумова
Рождение ребёнка
13.06.1835 ст.
Мать ребёнка: Рычкова Дарья Наумова
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Акилина Яковлевна
Мать ребёнка: Рычкова Дарья Наумова
Рождение ребёнка
02.01.1842 ст.
Мать ребёнка: Рычкова Дарья Наумова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Дарья Яковлевна
Мать ребёнка: Рычкова Анна Фёдорова
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Наталия Яковлевна
Мать ребёнка: Рычкова Анна Фёдорова
Рождение ребёнка
04.07.1854 ст.
Сын: Рычков Владимер Яковлевич
Мать ребёнка: Рычкова Анна Фёдорова
Рождение ребёнка
28.11.1856 ст.
Мать ребёнка: Рычкова Анна Фёдорова
Рождение ребёнка
22.05.1859 ст.
Дочь: Долгушева Феодосия Яковлевна
Мать ребёнка: Рычкова Анна Фёдорова
Рождение ребёнка
09.05.1862 ст.
Дочь: Рычкова Елена Яковлевна
Мать ребёнка: Рычкова Анна Фёдорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рычкова Анна Фёдорова
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
19.04.1885 ст.