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Рычков Яков Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

19.04.1885 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Рычков Кондрат Иванович

Мать: Рычкова Катерина Елизарова

Бракосочетание
09.02.1821 ст.

Жена: Рычкова Дарья Наумова

1821 г. МК г. Нолинск Николаевский собор (жених дер. Бабиковской отрок/невеста того же прихода дер. Поповской крест. Наума Карпова Кучина дочь/той же дер. Бабиковской крест. Аверкий Сергиев Кривошеин,... Показать все
Рождение ребёнка
1831

Сын: Рычков Фёдор Яковлевич

Мать ребёнка: Рычкова Дарья Наумова

Рождение ребёнка
22.01.1833 ст.

Сын: Рычков Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Рычкова Дарья Наумова

Рождение ребёнка
13.06.1835 ст.

Сын: Рычков Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Рычкова Дарья Наумова

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Акилина Яковлевна

Мать ребёнка: Рычкова Дарья Наумова

Рождение ребёнка
02.01.1842 ст.

Сын: Рычков Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Рычкова Дарья Наумова

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Дарья Яковлевна

Мать ребёнка: Рычкова Анна Фёдорова

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Наталия Яковлевна

Мать ребёнка: Рычкова Анна Фёдорова

Рождение ребёнка
04.07.1854 ст.

Сын: Рычков Владимер Яковлевич

Мать ребёнка: Рычкова Анна Фёдорова

Рождение ребёнка
28.11.1856 ст.

Сын: Рычков Козма Яковлевич

Мать ребёнка: Рычкова Анна Фёдорова

Рождение ребёнка
22.05.1859 ст.

Дочь: Долгушева Феодосия Яковлевна

Мать ребёнка: Рычкова Анна Фёдорова

Рождение ребёнка
09.05.1862 ст.

Дочь: Рычкова Елена Яковлевна

Мать ребёнка: Рычкова Анна Фёдорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рычкова Анна Фёдорова

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
19.04.1885 ст.
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