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Рычкова Анна Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

27.05.1890 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Дарья Яковлевна

Отец ребёнка: Рычков Яков Кондратьевич

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Наталия Яковлевна

Отец ребёнка: Рычков Яков Кондратьевич

Рождение ребёнка
04.07.1854 ст.

Сын: Рычков Владимер Яковлевич

Отец ребёнка: Рычков Яков Кондратьевич

Рождение ребёнка
28.11.1856 ст.

Сын: Рычков Козма Яковлевич

Отец ребёнка: Рычков Яков Кондратьевич

Рождение ребёнка
22.05.1859 ст.

Дочь: Долгушева Феодосия Яковлевна

Отец ребёнка: Рычков Яков Кондратьевич

Рождение ребёнка
09.05.1862 ст.

Дочь: Рычкова Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Рычков Яков Кондратьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рычков Яков Кондратьевич

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
27.05.1890 ст.
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