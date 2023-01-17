Рычкова Анна Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти27.05.1890 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Дарья Яковлевна
Отец ребёнка: Рычков Яков Кондратьевич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Наталия Яковлевна
Отец ребёнка: Рычков Яков Кондратьевич
Рождение ребёнка
04.07.1854 ст.
Сын: Рычков Владимер Яковлевич
Отец ребёнка: Рычков Яков Кондратьевич
Рождение ребёнка
28.11.1856 ст.
Отец ребёнка: Рычков Яков Кондратьевич
Рождение ребёнка
22.05.1859 ст.
Дочь: Долгушева Феодосия Яковлевна
Отец ребёнка: Рычков Яков Кондратьевич
Рождение ребёнка
09.05.1862 ст.
Дочь: Рычкова Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Рычков Яков Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
27.05.1890 ст.