Рычков Козма Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1856 ст.
Дата смерти06.02.1903 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1856 ст.
Отец: Рычков Яков Кондратьевич
Мать: Рычкова Анна Фёдорова
Бракосочетание
09.10.1883 ст.
Рождение ребёнка
17.09.1884 ст.
Сын: Рычков Михаил Козмин
Мать ребёнка: Рычкова Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
02.11.1886 ст.
Дочь: Параскева Козмина
Мать ребёнка: Рычкова Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
29.08.1888 ст.
Дочь: Любовь Козмина
Мать ребёнка: Рычкова Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
29.08.1888 ст.
Дочь: Марфа Козмина
Мать ребёнка: Рычкова Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
12.11.1889 ст.
Дочь: Августа Козмина
Мать ребёнка: Рычкова Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
29.05.1891 ст.
Дочь: Клавдия Козмина
Мать ребёнка: Рычкова Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
05.08.1894 ст.
Дочь: Анна Козмина
Мать ребёнка: Рычкова Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
21.12.1895 ст.
Дочь: Анастасия Козмина
Мать ребёнка: Рычкова Евдокия Васильева
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
06.02.1903 ст.