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Рычков Козма Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1856 ст.

Дата смерти

06.02.1903 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1856 ст.

Отец: Рычков Яков Кондратьевич

Мать: Рычкова Анна Фёдорова

Бракосочетание
09.10.1883 ст.

Жена: Рычкова Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
17.09.1884 ст.

Сын: Рычков Михаил Козмин

Мать ребёнка: Рычкова Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
02.11.1886 ст.

Дочь: Параскева Козмина

Мать ребёнка: Рычкова Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
29.08.1888 ст.

Дочь: Любовь Козмина

Мать ребёнка: Рычкова Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
29.08.1888 ст.

Дочь: Марфа Козмина

Мать ребёнка: Рычкова Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
12.11.1889 ст.

Дочь: Августа Козмина

Мать ребёнка: Рычкова Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
29.05.1891 ст.

Дочь: Клавдия Козмина

Мать ребёнка: Рычкова Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
05.08.1894 ст.

Дочь: Анна Козмина

Мать ребёнка: Рычкова Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
21.12.1895 ст.

Дочь: Анастасия Козмина

Мать ребёнка: Рычкова Евдокия Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
06.02.1903 ст.
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