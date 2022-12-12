Рычкова (Бурова) Евдокия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рычкова (Бурова) Евдокия Васильева

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Место рождения

д. Хитринская

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Хитринская
Бракосочетание
09.10.1883 ст.

Муж: Рычков Козма Яковлевич

Рождение ребёнка
17.09.1884 ст.

Сын: Рычков Михаил Козмин

Отец ребёнка: Рычков Козма Яковлевич

Рождение ребёнка
02.11.1886 ст.

Дочь: Параскева Козмина

Отец ребёнка: Рычков Козма Яковлевич

Рождение ребёнка
29.08.1888 ст.

Дочь: Любовь Козмина

Отец ребёнка: Рычков Козма Яковлевич

Рождение ребёнка
29.08.1888 ст.

Дочь: Марфа Козмина

Отец ребёнка: Рычков Козма Яковлевич

Рождение ребёнка
12.11.1889 ст.

Дочь: Августа Козмина

Отец ребёнка: Рычков Козма Яковлевич

Рождение ребёнка
29.05.1891 ст.

Дочь: Клавдия Козмина

Отец ребёнка: Рычков Козма Яковлевич

Рождение ребёнка
05.08.1894 ст.

Дочь: Анна Козмина

Отец ребёнка: Рычков Козма Яковлевич

Рождение ребёнка
21.12.1895 ст.

Дочь: Анастасия Козмина

Отец ребёнка: Рычков Козма Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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