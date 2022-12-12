Рычкова (Бурова) Евдокия Васильева
Место рожденияд. Хитринская
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Хитринская
Бракосочетание
09.10.1883 ст.
Рождение ребёнка
17.09.1884 ст.
Сын: Рычков Михаил Козмин
Отец ребёнка: Рычков Козма Яковлевич
Рождение ребёнка
02.11.1886 ст.
Дочь: Параскева Козмина
Отец ребёнка: Рычков Козма Яковлевич
Рождение ребёнка
29.08.1888 ст.
Дочь: Любовь Козмина
Отец ребёнка: Рычков Козма Яковлевич
Рождение ребёнка
29.08.1888 ст.
Дочь: Марфа Козмина
Отец ребёнка: Рычков Козма Яковлевич
Рождение ребёнка
12.11.1889 ст.
Дочь: Августа Козмина
Отец ребёнка: Рычков Козма Яковлевич
Рождение ребёнка
29.05.1891 ст.
Дочь: Клавдия Козмина
Отец ребёнка: Рычков Козма Яковлевич
Рождение ребёнка
05.08.1894 ст.
Дочь: Анна Козмина
Отец ребёнка: Рычков Козма Яковлевич
Рождение ребёнка
21.12.1895 ст.
Дочь: Анастасия Козмина
Отец ребёнка: Рычков Козма Яковлевич
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно