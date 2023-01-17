Рычкова (Кучина) Дарья Наумова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиПосле 1842
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1821 ст.
1821 г. МК г. Нолинск Николаевский собор (жених дер. Бабиковской отрок/невеста того же прихода дер. Поповской крест. Наума Карпова Кучина дочь/той же дер. Бабиковской крест. Аверкий Сергиев Кривошеин,... Показать все
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Рычков Яков Кондратьевич
Рождение ребёнка
22.01.1833 ст.
Отец ребёнка: Рычков Яков Кондратьевич
Рождение ребёнка
13.06.1835 ст.
Отец ребёнка: Рычков Яков Кондратьевич
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Акилина Яковлевна
Отец ребёнка: Рычков Яков Кондратьевич
Рождение ребёнка
02.01.1842 ст.
Отец ребёнка: Рычков Яков Кондратьевич
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1842