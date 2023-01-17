Рычкова (Кучина) Дарья Наумова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рычкова (Кучина) Дарья Наумова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

После 1842

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.02.1821 ст.

Муж: Рычков Яков Кондратьевич

1821 г. МК г. Нолинск Николаевский собор (жених дер. Бабиковской отрок/невеста того же прихода дер. Поповской крест. Наума Карпова Кучина дочь/той же дер. Бабиковской крест. Аверкий Сергиев Кривошеин,... Показать все
Рождение ребёнка
1831

Сын: Рычков Фёдор Яковлевич

Отец ребёнка: Рычков Яков Кондратьевич

Рождение ребёнка
22.01.1833 ст.

Сын: Рычков Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Рычков Яков Кондратьевич

Рождение ребёнка
13.06.1835 ст.

Сын: Рычков Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Рычков Яков Кондратьевич

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Акилина Яковлевна

Отец ребёнка: Рычков Яков Кондратьевич

Рождение ребёнка
02.01.1842 ст.

Сын: Рычков Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Рычков Яков Кондратьевич

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1842
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