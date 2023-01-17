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Рычков Василий Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1835 ст.

Дата смерти

После 1865

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1835 ст.

Отец: Рычков Яков Кондратьевич

Мать: Рычкова Дарья Наумова

Рождение ребёнка
25.12.1859 ст.

Сын: Рычков Василий Васильевич

Мать ребёнка: Рычкова Варвара Саввина

Рождение ребёнка
20.01.1863 ст.

Сын: Рычков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Рычкова Варвара Саввина

Рождение ребёнка
15.08.1864 ст.

Дочь: Рычкова Наталия Васильевна

Мать ребёнка: Рычкова Варвара Саввина

Рождение ребёнка
15.08.1864 ст.

Дочь: Рычкова Васса Васильевна

Мать ребёнка: Рычкова Варвара Саввина

Рождение ребёнка
07.10.1865 ст.

Дочь: Параскева Васильевна

Мать ребёнка: Рычкова Варвара Саввина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рычкова Варвара Саввина

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1865
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