Рычков Василий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1835 ст.
Дата смертиПосле 1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1835 ст.
Отец: Рычков Яков Кондратьевич
Мать: Рычкова Дарья Наумова
Рождение ребёнка
25.12.1859 ст.
Сын: Рычков Василий Васильевич
Мать ребёнка: Рычкова Варвара Саввина
Рождение ребёнка
20.01.1863 ст.
Мать ребёнка: Рычкова Варвара Саввина
Рождение ребёнка
15.08.1864 ст.
Дочь: Рычкова Наталия Васильевна
Мать ребёнка: Рычкова Варвара Саввина
Рождение ребёнка
15.08.1864 ст.
Дочь: Рычкова Васса Васильевна
Мать ребёнка: Рычкова Варвара Саввина
Рождение ребёнка
07.10.1865 ст.
Дочь: Параскева Васильевна
Мать ребёнка: Рычкова Варвара Саввина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рычкова Варвара Саввина
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1865