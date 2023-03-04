Рычкова (Кривошеина) Варвара Саввина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рычкова (Кривошеина) Варвара Саввина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1839 ст.

Дата смерти

После 1865

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1839 ст.

Отец: Кривошеин Савва Аксенович

Мать: Кривошеина Софья Потапова

Рождение ребёнка
25.12.1859 ст.

Сын: Рычков Василий Васильевич

Отец ребёнка: Рычков Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
20.01.1863 ст.

Сын: Рычков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Рычков Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
15.08.1864 ст.

Дочь: Рычкова Наталия Васильевна

Отец ребёнка: Рычков Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
15.08.1864 ст.

Дочь: Рычкова Васса Васильевна

Отец ребёнка: Рычков Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
07.10.1865 ст.

Дочь: Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Рычков Василий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рычков Василий Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1865
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