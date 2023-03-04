Рычкова (Кривошеина) Варвара Саввина
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1839 ст.
Дата смертиПосле 1865
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1839 ст.
Рождение ребёнка
25.12.1859 ст.
Сын: Рычков Василий Васильевич
Отец ребёнка: Рычков Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
20.01.1863 ст.
Отец ребёнка: Рычков Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
15.08.1864 ст.
Дочь: Рычкова Наталия Васильевна
Отец ребёнка: Рычков Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
15.08.1864 ст.
Дочь: Рычкова Васса Васильевна
Отец ребёнка: Рычков Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
07.10.1865 ст.
Дочь: Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Рычков Василий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1865