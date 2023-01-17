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Кривошеина Софья Потапова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Кривошеин Ефим Саввович

Отец ребёнка: Кривошеин Савва Аксенович

Рождение ребёнка
08.11.1822 ст.

Сын: Кривошеин Иван Саввович

Отец ребёнка: Кривошеин Савва Аксенович

Рождение ребёнка
1825

Сын: Кривошеин Пётр Саввович

Отец ребёнка: Кривошеин Савва Аксенович

Рождение ребёнка
26.04.1829 ст.

Дочь: Марфа Саввовна

Отец ребёнка: Кривошеин Савва Аксенович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Кривошеин Агап Саввович

Отец ребёнка: Кривошеин Савва Аксенович

Рождение ребёнка
29.12.1836 ст.

Сын: Кривошеин Василий Саввович

Отец ребёнка: Кривошеин Савва Аксенович

Рождение ребёнка
20.11.1839 ст.

Дочь: Рычкова Варвара Саввина

Отец ребёнка: Кривошеин Савва Аксенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривошеин Савва Аксенович

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1850
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