Кривошеина Софья Потапова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Кривошеин Савва Аксенович
Рождение ребёнка
08.11.1822 ст.
Отец ребёнка: Кривошеин Савва Аксенович
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Кривошеин Савва Аксенович
Рождение ребёнка
26.04.1829 ст.
Дочь: Марфа Саввовна
Отец ребёнка: Кривошеин Савва Аксенович
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Кривошеин Савва Аксенович
Рождение ребёнка
29.12.1836 ст.
Сын: Кривошеин Василий Саввович
Отец ребёнка: Кривошеин Савва Аксенович
Рождение ребёнка
20.11.1839 ст.
Дочь: Рычкова Варвара Саввина
Отец ребёнка: Кривошеин Савва Аксенович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1850