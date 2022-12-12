Кривошеин Василий Саввович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1836 ст.
Дата смертиПосле 1877
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1836 ст.
Бракосочетание
09.11.1859 ст.
Рождение ребёнка
23.11.1861 ст.
Дочь: Варвара Васильевна
Мать ребёнка: Кривошеина Евфимия Фёдорова
Рождение ребёнка
09.05.1864 ст.
Сын: Кривошеин Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Кривошеина Евфимия Фёдорова
Рождение ребёнка
02.06.1865 ст.
Сын: Кривошеин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Кривошеина Евфимия Фёдорова
Рождение ребёнка
28.05.1868 ст.
Дочь: Акилина Васильевна
Мать ребёнка: Кривошеина Евфимия Фёдорова
Рождение ребёнка
11.04.1871 ст.
Дочь: Кривошеина Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Кривошеина Евфимия Фёдорова
Рождение ребёнка
23.05.1874 ст.
Дочь: Кривошеина Феодосия Васильевна
Мать ребёнка: Кривошеина Евфимия Фёдорова
Рождение ребёнка
11.11.1875 ст.
Дочь: Кривошеина Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Кривошеина Евфимия Фёдорова
Рождение ребёнка
03.06.1877 ст.
Сын: Кривошеин Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: Кривошеина Евфимия Фёдорова
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1877