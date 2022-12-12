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Кривошеин Василий Саввович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1836 ст.

Дата смерти

После 1877

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1836 ст.

Отец: Кривошеин Савва Аксенович

Мать: Кривошеина Софья Потапова

Бракосочетание
09.11.1859 ст.

Жена: Кривошеина Евфимия Фёдорова

Рождение ребёнка
23.11.1861 ст.

Дочь: Варвара Васильевна

Мать ребёнка: Кривошеина Евфимия Фёдорова

Рождение ребёнка
09.05.1864 ст.

Сын: Кривошеин Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Кривошеина Евфимия Фёдорова

Рождение ребёнка
02.06.1865 ст.

Сын: Кривошеин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Кривошеина Евфимия Фёдорова

Рождение ребёнка
28.05.1868 ст.

Дочь: Акилина Васильевна

Мать ребёнка: Кривошеина Евфимия Фёдорова

Рождение ребёнка
11.04.1871 ст.

Дочь: Кривошеина Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Кривошеина Евфимия Фёдорова

Рождение ребёнка
23.05.1874 ст.

Дочь: Кривошеина Феодосия Васильевна

Мать ребёнка: Кривошеина Евфимия Фёдорова

Рождение ребёнка
11.11.1875 ст.

Дочь: Кривошеина Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Кривошеина Евфимия Фёдорова

Рождение ребёнка
03.06.1877 ст.

Сын: Кривошеин Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: Кривошеина Евфимия Фёдорова

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1877
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